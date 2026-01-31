Beatrice Savigani si racconta in un’intervista a cuore aperto. L’attrice, ancora poco conosciuta, rivela di credere nell’amore e di aver avuto il cinema grazie alla madre. Durante mezz’ora di telefonata, dice che le nuove generazioni spaventano un po’ per la loro voce forte e diretta. Non cerca parole complicate: parla di sé, del suo lavoro e di come vede il mondo che cambia intorno a lei.

Mezz'ora al telefono con un'attrice rivelazione, che dice: "Le nuove generazioni fanno paura perché hanno una voce dirompente. Oggi manca il valore dell'ascolto. Il set con Muccino? Abbracci e ispirazioni". Io sono l'amore. Citando Guadagnino (!), potremmo descrivere così il personaggio di Blu, al centro di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Un tornado, la variabile impazzita, l'incarnazione del sentimento più assoluto, pronta a sfidare l'impossibile. Nel ruolo - delicato, complicato, rischioso - la giovane Beatrice Savignani (classe 2004, nata a Cesi, Terni ma adottata da Roma), vera e propria protagonista capace di tenere testa al talento di Stefano Accorsi, di Miriam Leone, di Carolina Crescentini, di Claudio Santamaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le cose non dette, intervista a Beatrice Savigani: "Sì, credo nell'amore. Il cinema? Grazie a mamma"

Approfondimenti su Beatrice Savigani

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Beatrice Savigani

Argomenti discussi: Le cose non dette; Le cose non dette, Gabriele Muccino: Una storia di traumi taciuti che segnano il nostro destino; Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta alla Woody Allen; Muccino, 'Le cose non dette'. Da Roma a Tangeri, luogo di fuga che non cura ma rivela.

Le cose non dette, intervista a Beatrice Savigani: Sì, credo nell'amore. Il cinema? Grazie a mammaMezz'ora di intervista a Beatrice Savignani, protagonista de Le cose non dette di Gabriele Muccino. E dice: Le nuove generazioni fanno paura perché hanno una voce dirompente. Oggi manca il valore del ... movieplayer.it

Gabriele Muccino torna al cinema con Le cose non dette, il suo film più estremo e cupoGabriele Muccino con Le cose non dette (nei cinema da oggi 29 gennaio) firma il suo film più estremo. Ci sono tutti gli ingredienti mucciniani: le nevrosi, i tradimenti, i non detti, appunto, le relaz ... iodonna.it