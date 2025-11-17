Intervista esclusiva a Luk3 | Grazie ad Amici ho superato le mie paure In amore sono molto felice le cose più belle si vivono nel silenzio
Dopo l'avventura ad Amici, Luk3 ha pubblicato il suo primo Ep, Diciotto, e ha avuto modo di incontrare i suoi fan durante i suoi concerti, andati tutti sold out. Un bel traguardo per il giovane uscito dal talent di Canale 5 che ha sempre più le idee chiare, continuare a fare musica e a raccontarsi attraverso i brani. Lo ha fatto anche nell'ultimo singolo, dal titolo "L'ultimo ballo", uscito lo scorso 1 ottobre, in cui ha parlato di una storia d'amore finita e di ricordi che bruciano ancora. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Luk3. Parlando della genesi del suo ultimo singolo, ha raccontato: " L'idea di questo brano nasce da un'esigenza personale.
