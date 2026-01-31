Le bimbe e i bimbi di Hannoun vogliono rilasciare o ritirare patenti di accettabilità agli altri?

I bambini di Hannoun si sono ritrovati ieri nella sala stampa della Camera, insieme a Bonelli e Boldrini. La scena ha lasciato spazio a domande più che chiare: stanno cercando di dare o di togliere il consenso agli altri? La giornata si è conclusa con più dubbi che certezze, mentre i protagonisti sembrano giocare con i ruoli e le aspettative di chi li guarda.

Lo chiameremo l'editto di Bonelli & Boldrini, dai nomi di due fra i più noti sinistri che ieri hanno occupato la sala stampa della Camera. In ordine sparso, c'erano anche l'agitato grillino Ricciardi, il flotillante Arturo Scotto, il già racketiano (nel senso di Carola Racke te) Matteo Orfini, e perfino Gianni Cuperlo, un tempo spiritoso e riflessivo, oggi costretto da circostanze politiche sfortunate a interpretare la parte della zelante guardia rossa di Elly Schlein, una specie di Fur faro che però ha letto i romanzi russi. Ma procediamo con ordine. Ieri giornata movimentata a Montecitorio, proprio a due passi dalla nostra redazione.

