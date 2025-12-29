A Reana in scena C’era una volta… adesso! spettacolo teatrale per bimbi e bimbe

Il 28 dicembre alle ore 17.00, nell’Auditorium di Reana del Rojale, si terrà lo spettacolo teatrale «C’era una volta… Adesso!». Organizzato da Drammadilli APS, compagnia under 35, l’evento è una narrazione partecipata rivolta a bambini e bambine. Un’occasione per vivere un momento di intrattenimento e creatività, in un ambiente pensato per coinvolgere i più giovani in modo semplice e naturale.

Il 28 dicembre alle ore 17.00, l'Auditorium di Reana del Rojale ospita *C'era una volta. Adesso!*, spettacolo teatrale partecipato di narrazione dal vivo a cura di Drammadilli APS, compagnia under 35.Il progetto mette al centro l'immaginazione dei più piccoli: i bambini non sono solo spettatori.

