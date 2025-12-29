A Reana in scena C’era una volta… adesso! spettacolo teatrale per bimbi e bimbe

29 dic 2025

Il 28 dicembre alle ore 17.00, nell’Auditorium di Reana del Rojale, si terrà lo spettacolo teatrale «C’era una volta… Adesso!». Organizzato da Drammadilli APS, compagnia under 35, l’evento è una narrazione partecipata rivolta a bambini e bambine. Un’occasione per vivere un momento di intrattenimento e creatività, in un ambiente pensato per coinvolgere i più giovani in modo semplice e naturale.

A Reana in scena "C'era una volta… adesso!", spettacolo teatrale per bimbi e bimbe

