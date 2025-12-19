' Bimbe e bimbi a Unife' giornata in compagnia dei figli per chi studia o lavora in Ateneo

Venerdì 19, l’Università di Ferrara ha aperto le sue porte ai più piccoli, offrendo loro una giornata speciale in compagnia dei genitori studenti o lavoratori. Un’occasione unica per scoprire il mondo universitario, vivere momenti di condivisione e avvicinare le nuove generazioni alla vita accademica e professionale. Una giornata di divertimento, apprendimento e scoperta per mamme e papà e i loro figli.

Cosa fanno mamma e papà quando studiano o lavorano all'università? Venerdì 19 le figlie e i figli di chi studia o lavora all'Università di Ferrara hanno avuto l'opportunità di trascorrere una giornata in Ateneo in compagnia dei propri genitori, per comprendere meglio quello che fanno e prendere.

