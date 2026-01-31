Lazio-Genoa 3-2 pioggia di rigori nell’Olimpico deserto

Nel deserto dello stadio Olimpico, con le tribune vuote per protesta dei tifosi, la Lazio riesce a battere il Genoa 3-2 all’ultimo minuto. La partita è stata combattuta fino alla fine, con tanti rigori e emozioni. La squadra di casa ha trovato il modo di vincere nonostante il pubblico assente.

(Adnkronos) – Di fronte ad un stadio Olimpico praticamente vuoto, per la protesta dei propri tifosi contro la società, la Lazio batte 3-2 il Genoa all'ultimo respiro, nell'anticipo della 23a giornata. Succede tutto nella ripresa, al doppio vantaggio dei padroni di casa con Pedro su rigore al 56' e Taylor al 62', replicano Malinovskyi dagli 11 metri al 67' e Vitinha al 75'. Un rigore di Cataldi al 100' regala il successo ai biancocelesti che salgono così all'ottavo posto in classifica con 32 punti, mentre i rossoblù, battuti dopo 5 risultati utili di fila, restano fermi in 13a posizione a quota 23 insieme a Parma, Cremonese e Torino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa sera l’Olimpico si presenta vuoto.

La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi.

Lazio-Genoa 3-2, pioggia di rigori nell'Olimpico desertoTre penalty assegnati dall'arbitro Zufferli, decide quello di Cataldi al 100' nello stadio vuoto per la contestazione dei tifosi biancocelesti ... adnkronos.com

La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100?In un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi contro Lotito, la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor ma viene rimontata: Malinovskyi e Vitinha firmano il ... fanpage.it

CATALDI TRASCINA LA LAZIO ALL'ULTIMO RESPIRO Finisce 3-2 la sfida tra Lazio e Genoa, disputata in un Olimpico spoglio. Al 56’ Pedro sblocca il match trasformando con freddezza un calcio di rigore. Al 62’ arriva il raddoppio biancoceleste firmato T - facebook.com facebook

LA LAZIO VINCE AL 100' Termina 3-2 all’Olimpico, teatro di Lazio-Genoa giocata in un’atmosfera surreale. x.com