Nel finale di partita, Danilo Cataldi segna su rigore e permette alla Lazio di battere il Genoa 3-2. La squadra di Maurizio Sarri conquista tre punti importanti, grazie a un gol deciso negli ultimi secondi. La partita è stata ricca di emozioni, con i biancocelesti che riescono a spuntarla nonostante le difficoltà.

di alberto alberto petrosilli Lazio Genoa 3-2: una rete di Danilo Cataldi su rigore all’ultimo respiro regala tre punti pesanti a Maurizio Sarri. In un pomeriggio di pura adrenalina allo Stadio Olimpico, la Lazio conquista tre punti fondamentali superando il Genoa per 3-2 in un match risolto solo all’ultimo respiro. La squadra di Sarri, pur essendosi fatta rimontare due gol di scarto, ha trovato la forza di reagire in un finale infinito, portando a casa una vittoria che pesa tantissimo per la classifica. Lazio Genoa 3-2: gara infinita all’Olimpico, Cataldi al 100? stende De Rossi dopo un secondo tempo folle. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Genoa 3-2: Cataldi al fotofinish stende De Rossi. Il resoconto del match

Approfondimenti su Lazio Genoa

Nel match tra Genoa e Cagliari, il Genoa si impone con un risultato di 3-0, grazie alle reti di Colombo, Frendrup e Ostigard.

Roma batte Genoa con un netto 3-0, consolidando la sua posizione in classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Lazio-Genoa, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv in streaming; Lazio–Genoa, le formazioni ufficiali; Lazio-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lazio-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100?In un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi contro Lotito, la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor ma viene rimontata: Malinovskyi e Vitinha firmano il ... fanpage.it

Succede tutto nella ripresa, la Lazio batte il Genoa 3-2 all'Olimpico(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Lazio batte 3-2 il Genoa nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Vitinha e a Marusic, ma i primi 45 minuti si chiudono ... tuttosport.com

Serie A. Lazio-Genoa 3-2: festival di rigori all'Olimpico Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-s - facebook.com facebook

Serie A'da Lazio - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 2'de basliyor! x.com