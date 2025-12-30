Gasp nessuno sconto a De Rossi Roma show | un tris stende il Genoa Per lo scudetto ora è lotta a cinque

Roma batte Genoa con un netto 3-0, consolidando la sua posizione in classifica. La presenza di Daniele De Rossi all’Olimpico ha emozionato i tifosi, tra momenti di commozione e ricordi. La lotta per lo scudetto si intensifica, ora coinvolgendo cinque squadre. La partita ha confermato l’importanza del campionato e l’attaccamento dei tifosi alla squadra e ai loro simboli.

Il ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico è la occhi lucidi per tutti tra striscioni, cori e abbracci, fino al saluto finale sotto la ‘Sud’. Il tecnico del Genoa non sarà mai veramente avversario mettendo piede accanto a quel campo che ne ha costruito il mito in giallorosso. Lo stesso terreno di gioco è stato però spietato, ieri sera, nel decretare un vincitore-dominatore della serata, una Roma che si rilancia pienamente per lo scudetto. Dopo la sconfitta a Torino contro la Juve, la ‘Magica’ si riappropria del quarto posto superando proprio i bianconeri di Spalletti. E così, guardando la classifica ancora viziata dalle prime tre con una gara in meno, è evidente che siano cinque le big ora in lotta per il titolo tricolore: Inter, Milan, Napoli, e appunto Roma e Signora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

