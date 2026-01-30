La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Cataldi trasforma il rigore allo scadere, regalando ai biancocelesti una vittoria piena di emozioni. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con il Genoa che aveva iniziato bene, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a prevalere.

Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. La storia, le caratteristiche tecniche e l’identikit del centrocampista Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Dida si racconta: «Penso che il Milan stia andando bene, è un grande club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere!

Approfondimenti su Lazio Genoa

Segui in tempo reale la diretta della Serie A, con il match Udinese-Genoa, deciso da un rigore di Malinovskyi.

Segui la diretta live delle partite di Serie A della 19ª giornata, con aggiornamenti su risultati, gol e cronaca in tempo reale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Sassuolo - Cremonese (1-0) Serie A 2025.

Risultati Serie A, classifica/ Fiorentina ancora KO! Diretta gol live score (oggi 24 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 24 gennaio 2026, delle tre partite per la 22^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net

Juventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

Serie A. dopo 45' Lazio-Genoa 0-0, l'anticipo del venerdì Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio - facebook.com facebook