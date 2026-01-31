Lazio Genoa 3-2 | biancocelesti rimontati Poi la liberazione al 100? col rigore di Cataldi

Una partita piena di emozioni quella tra Lazio e Genoa. I biancocelesti erano partiti bene, ma i liguri sono riusciti a rimontare e mettere in difficoltà i padroni di casa. Alla fine, all’ultimo minuto, è arrivata la svolta: un rigore di Cataldi ha permesso alla Lazio di vincere 3-2 e di respirare di nuovo in campionato.

. Come è andato il match dell'Olimpico. Una vittoria liberatoria e carica di adrenalina. In una sfida a lungo soporifera, la Lazio piega il Genoa per 3-2 al centesimo minuto, rischiando grosso dopo aver sprecato un doppio vantaggio. I gol di Pedro (rigore al 56?), Taylor (62?) e la zampata finale di Cataldi (ancora dal dischetto al 100?) rendono vano il momentaneo ritorno del Grifone firmato da Malinovskyi (rigore al 67?) e Vitinha (75?). Tre punti vitali che all'Olimpico mancavano da oltre due mesi, giunti in un clima surreale con gli spalti quasi deserti per la dura protesta della tifoseria contro la gestione societaria.

