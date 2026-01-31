Lavoro il ‘Progetto Ghana’ promosso da Confindustria e Mattarella approda a Varese

Questa mattina a Varese si è tenuto l’incontro sul ‘Progetto Ghana’, l’iniziativa avviata in Ghana nel 2024 con la presenza del presidente Sergio Mattarella. Sono stati presentati i primi risultati concreti di un progetto che punta a rafforzare i rapporti tra Italia e Ghana nel settore del lavoro e delle imprese. Molti imprenditori locali hanno partecipato per scoprire come questa collaborazione possa favorire nuove opportunità.

Il passaggio in Lombardia è l’evoluzione naturale di un modello che ha dimostrato efficacia nel contesto regionale. Attivata in Ghana nel 2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’iniziativa ha trovato concreta applicazione, strutturandosi come sistema di formazione, selezione e inserimento lavorativo. Nel biennio sono stati inseriti circa 300 lavoratori specializzati in importanti realtà industriali, tra cui Fincantieri, Cimolai, Marine Interiors e Veolia. Un risultato importante concretizzatosi grazie a un impianto coordinato in cui sono state coinvolte le scuole salesiane in Ghana per la formazione professionale, l’attività di selezione e accompagnamento curata da Umana S. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L'Ateneo e i suoi partner africani alla University of Cape Coast in Ghana — Italiano; Operai formati dall'estero già cento al lavoro in azienda.

