Finanziamenti europei alle imprese | in Confindustria l' incontro promosso da Princi

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle ore 10.30, presso il salone di Confindustria a Reggio Calabria, si svolgerà la conferenza “Finanziamenti europei alle imprese”. Promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, l’evento riunirà rappresentanti istituzionali e imprenditoriali calabresi per approfondire le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea.

