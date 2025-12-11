Finanziamenti europei alle imprese | in Confindustria l' incontro promosso da Princi

Sabato 13 dicembre alle ore 10.30, presso il salone di Confindustria a Reggio Calabria, si svolgerà la conferenza “Finanziamenti europei alle imprese”. Promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, l’evento riunirà rappresentanti istituzionali e imprenditoriali calabresi per approfondire le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea.

Sabato 13 dicembre, alle ore 10.30, presso il salone di Confindustria di Reggio Calabria si terrà la conferenza “Finanziamenti europei alle imprese”, promossa dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi insieme al presidente regionale di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e al presidente di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Vuoi far crescere la tua azienda senza pesare sulla liquidità? Esistono fondi e finanziamenti agevolati che forse non stai ancora sfruttando! Nel video ti parlo di: Fondi europei per innovazione e digitalizzazione Contributi a fondo perduto per startup e P - facebook.com Vai su Facebook

L’assessore Magnacca al Comitato di sorveglianza FESR: “I fondi europei non sono astratti, incidono sulla vita quotidiana e sullo sviluppo dell’Abruzzo.” #AbruzzoEuropa #FondiEuropei #Innovazione #Partecipazione Vai su X

Finanziamenti europei alle imprese, a Reggio una conferenza promossa da Giusi Princi e da Unindustria Calabria - 30 presso il Salone di Confindustria di Reggio Calabria si terrà la conferenza “Finanziamenti europei alle imprese”, promossa dall’Europarlamentare calabrese Giusi Princ ... Lo riporta strettoweb.com

Intesa Sanpaolo e Confindustria: al via il nuovo accordo per la crescita delle imprese - Presso la sede dell’Unione Industriali Torino si è tenuto oggi l’incontro territoriale dedicato alla presentazione del nuovo Accordo quadriennale siglato tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, con ... Come scrive affaritaliani.it