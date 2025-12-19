Alla Biogem, la ricercatrice Francesca Pia Caruso del laboratorio di Biologia Computazionale, sotto la guida del professor, partecipa a un progetto promosso dall’AIRC. Un impegno che unisce competenza e passione, contribuendo a importanti scoperte nel campo della ricerca biomedica. La dedizione della dottoressa Caruso testimonia l’eccellenza italiana e l’impegno della comunità scientifica nel migliorare la salute e il benessere.

© Anteprima24.it - Da Biogem la ricercatrice Caruso in un progetto promosso dall’AIRC

Tempo di lettura: 2 minuti La dott.ssa Francesca Pia Carus o del laboratorio di Biologia Computazionale d i Biogem, diretto dal prof. Michele Ceccarelli, è il principal investigator di un nuovo progetto di ricerca contro il cancro finanziato dall’ AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nell’ambito del bando ‘My First AIRC Grant’ (MFAG). Questa tipologia di bando AIRC è un supporto fondamentale per permettere a giovani ricercatori di avviare progetti innovativi. Il processo di selezione è molto rigoroso e basato su standard di valutazione internazionali. Il progetto che sarà sviluppato a Biogem è intitolato ‘Elucidating Oncogenic Kinase Networks Shaping Immunosuppressive Microenvironment’, e ha lo scopo di individuare nuovi meccanismi e target farmacologici che permettano di evitare la resistenza ai trattamenti immunoterapici in oncologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Biogem, la dottoressa Caruso a capo di un progetto di ricerca contro il cancro finanziato dall'AIRC

Leggi anche: "Una vela per tutti", presentati i risultati del progetto promosso dall’Ancona Yacht Club

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Prestigioso finanziamento Airc per una giovane ricercatrice Biogem - Michele Ceccarelli, è il principal investigator di un nuovo progetto di ricerca contro il canc ... corriereirpinia.it