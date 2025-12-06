Difficoltà Stellantis Atessa non è solo colpa della fabbrica in Polonia | l’assessora Magnacca replica alla Fiom

«La stagnazione della produzione del Ducato non è solo colpa della fabbrica di Tychy, in Polonia». Così l’assessora regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, interviene nel dibattito sulle difficoltà del settore automotive in Val di Sangro, criticando apertamente la Fiom Cgil. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

