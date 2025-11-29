Nominato il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa | è Francesco Eroico

Francesco Eroico, 51 anni, di Ischia, è il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa. L’ingegnere subentra a Paolo Accastello, che ha lasciato la guida della fabbrica per assumere la responsabilità dell’area geografica che comprende Italia e Polonia per la parte carrozzeria. Eroico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

