Nominato il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa | è Francesco Eroico

Chietitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Eroico, 51 anni, di Ischia, è il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa. L’ingegnere subentra a Paolo Accastello, che ha lasciato la guida della fabbrica per assumere la responsabilità dell’area geografica che comprende Italia e Polonia per la parte carrozzeria. Eroico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

