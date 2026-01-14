calcio serie c semifinale di coppa italia il renate lancia la sfida al latina

Il Renate si prepara ad affrontare il Latina nella semifinale di Coppa Italia di Serie C. Per la prima volta in questa fase, la squadra lombarda si presenta con una formazione quasi invariata, puntando a un risultato positivo. L'incontro di questo pomeriggio rappresenta un'importante occasione per il Renate di proseguire il cammino nella competizione nazionale, affrontando un avversario competitivo e determinato.

Si profila un turn-over appena accennato in vista del match di questo pomeriggio col Latina per il Renate che per la prima volta si affaccia alle semifinali di Coppa Italia di Serie C. L’occasione di agguantare un trofeo, il primo nella sua storia, è troppo ghiotta e Foschi rischierà qualche elemento in più in vista della gara di andata di questo pomeriggio (14.30) a Meda. "Proviamo a giocarcela" dice il tecnico. "Affrontiamo una squadra forte, composta da elementi che hanno giocato anche in categorie superiori. Per molti dei miei ragazzi è una vetrina importante. Proviamo a scalare questa montagna". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

