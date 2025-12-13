Nella semifinale di Coppa Italia di Serie C, il Renate affronterà il Latina, risultato del sorteggio trasmesso in diretta su Sky. L’estrazione ha suscitato grande interesse tra i tifosi nerazzurri, pronti a sostenere la loro squadra in questa sfida importante.

Sarà il Latina l’avversario del Renate nella semifinale di Coppa Italia di Serie C. Questo l’esito del sorteggio trasmesso in diretta su Sky ieri all’ora di pranzo e che avrà tenuto incollati agli schermi i tifosi nerazzurri. Che al 16esimo anno tra i professionisti sognano il primo trofeo da mettere in bacheca. Non sarà affatto semplice, anzi, ma il cammino verso la finalissima non è impossibile. Il Latina non se la passa benissimo in campionato, naviga in zona playout con appena due punti in più del fanalino di coda del girone C AZ Picerno e ha appena cambiato allenatore (c’è l’ex Lecco Gennaro Volpe ora alla guida dei nerazzurri laziali). Sport.quotidiano.net

Coppa Italia: il sorteggio. Renate, sfida al Latina - Calcio Serie C, ostacolo accessibile in vista delle semifinali di Coppa Italia. msn.com