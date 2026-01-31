L’apologia della pulizia etnica che unisce le destre

La Camera dei Deputati ha respinto ieri una proposta che promuoveva la «Remigrazione», un termine che molti considerano un’ipocrisia dietro a un discorso di pulizia etnica. La maggioranza ha bocciato la proposta, ma il dibattito resta acceso e preoccupano le parole usate da alcuni esponenti di destra. La questione non si ferma alla votazione, perché il rischio di normalizzare retoriche razziste continua a essere presente nel discorso pubblico.

Una strategia globale La campagna Remigrazione ha assunto progressivamente un ruolo chiave nelle strategie del radicalismo nero europeo e internazionale Una strategia globale La campagna Remigrazione ha assunto progressivamente un ruolo chiave nelle strategie del radicalismo nero europeo e internazionale Lo scacco subito ieri alla Camera dei Deputati dai sostenitori nostrani della «Remigrazione» non deve suonare come troppo tranquillizzante per chi abbia a cuore le sorti della convivenza civile e della democrazia nelle nostre società. Il problema non riguarda infatti né soltanto l’annunciato referendum di iniziativa popolare sul tema, né solo il nostro Paese, dove per altro non mancano tra gli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia i riferimenti a tali «teorie». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’apologia della pulizia etnica che unisce le destre Approfondimenti su Remigrazione Remigrazione La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore Il Cafè Yafa, storico punto di incontro nel cuore di Giaffa, rappresenta da anni un luogo di confronto tra diverse comunità, tra artisti e intellettuali. Sarajevo e Srebrenica: il liceo Ulivi in viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcaniche Il viaggio del liceo Ulivi tra Sarajevo e Srebrenica permette di conoscere da vicino le conseguenze delle guerre balcaniche degli anni ’90, con particolare attenzione agli eventi legati alla pulizia etnica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Remigrazione Remigrazione Argomenti discussi: L’apologia della pulizia etnica che unisce le destre; La Shoah, la storia e la scoperta della vergogna - Colloquio con Carlo Ginzburg; Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump. DIFFAMAZIONE, MINACCE E APOLOGIA / Quindi, la Caserma dei Carabinieri di Cesano Maderno sarebbe gestita dagli amici di Alessandro Minardi, che vuole farmi massacrare Ma ci rendiamo conto Congratulazioni a @redazioneiene. Proprio una bella tr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.