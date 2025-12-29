Sarajevo e Srebrenica | il liceo Ulivi in viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcaniche

Il viaggio del liceo Ulivi tra Sarajevo e Srebrenica permette di conoscere da vicino le conseguenze delle guerre balcaniche degli anni ’90, con particolare attenzione agli eventi legati alla pulizia etnica. Un percorso di approfondimento storico e culturale che mira a comprendere le radici di un periodo complesso e doloroso, promuovendo la consapevolezza e il rispetto per le vittime di quei drammatici fatti.

Sarajevo e Srebrenica: una viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcaniche degli anni ’90 del secolo scorso. È quello che compiranno le studentesse e gli studenti del liceo scientifico Ulivi di Parma grazie ai “Viaggi della Memoria”, l’attività che da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sarajevo e Srebrenica: il liceo Ulivi in viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcaniche Leggi anche: La vendetta, gli errori Onu e la Marcia della Morte: viaggio nel cuore di Srebrenica Leggi anche: Sarajevo, il safari dell’orrore: l’Italia e il lato oscuro della guerra nei Balcani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Studenti di Parma in viaggio a Mostar, Sarajevo e Srebrenica per non perdere memoria di una guerra dimenticata troppo in fretta e ignota ai più giovani - Provare lutto per la morte di persone / che non abbiamo mai visto /implica una parentela vitale/ fra l’anima loro e la nostra / Per uno sconosciuto gli sconosciuti non piangono. tecnicadellascuola.it Bosnia-Erzegovina: Sarajevo, il sindaco incontra l’ambasciatrice d’Italia Eti Castellani in vista del 30° anniversario del genocidio di Srebrenica - Il sindaco di Sarajevo, Predrag Puharic, ha incontrato ieri presso il Municipio della capitale l’ambasciatrice d’Italia in Bosnia- agensir.it Sarajevo – Belgrado, un passo indietro - Le conseguenze dell’arresto in Svizzera di Naser Oric a poche settimane dalla celebrazione del ventennale del genocidio di Srebrenica. balcanicaucaso.org A panel discussion titled “Art as Resilience” was held as part of the international 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign, within the framework of cooperation between the International University of Sarajevo, the Sarajevo Photography F - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.