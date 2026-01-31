Lanza a casa dopo 14 mesi | Distrutto dall’inchiesta ora ho bisogno di aiuto

"Quando sono entrato ho provato una forte emozione: sono passati quattordici mesi dal momento in cui me ne sono andato. La mia casa? È sottosopra dopo la perquisizione con armadi e cassetti aperti ed è ammalorata. Non è abitabile in questo stato e ho bisogno di aiuto". Ieri mattina lo ‘sceriffo’, ovvero Domenico Lanza, il 67enne unico indagato per la scomparsa (ipotesi di sequestro di persona) di Daniela Ruggi ha potuto fare ritorno nella sua abitazione di Polinago. La Procura ha disposto il dissequestro di tutti i beni (casa, auto, cellulare e dispositivi informatici) sequestrati a Lanza all’inizio delle indagini nel dicembre 2024 quando, in diretta tv, mostrò alcuni indumenti intimi della giovane sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

