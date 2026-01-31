L’antisemitismo torna a far paura nelle scuole italiane. Uno studio dell’Unesco evidenzia come gli episodi di odio e discriminazione contro gli ebrei continuino a manifestarsi, creando un clima di intolleranza che si riflette anche tra i giovani. La ricerca sottolinea come queste forme di odio siano più diffuse di quanto si pensi e chiedono interventi concreti per fermare questa deriva.

Roma. “Avvelenare i pozzi” evoca l’eco sinistra dalla storia medievale, quando gli ebrei furono accusati di contaminare le fonti d’acqua per diffondere la peste nera, uno dei tanti pretesti per pogrom e persecuzioni che macchiarono l’Europa di sangue. Ora c’è l’avvelenamento delle menti nelle aule scolastiche, dove l’antisemitismo si è insinuato come un veleno, corrodendo i fondamenti della tolleranza, della ragione e della verità storica. Il drammatico rapporto dell’Unesco, intitolato “Addressing antisemitism through education”, rivela che più di tre quarti (il 78 per cento) degli insegnanti europei ha assistito a incidenti antisemiti tra gli studenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’antisemitismo ha avvelenato i nostri pozzi scolastici. Uno studio dell’Unesco

Approfondimenti su Roma UNESCO

Uno studio dell'Istituto Ifo, commissionato dalla Bertelsmann Stiftung, quantifica in migliaia di miliardi l'impatto economico derivante dal miglioramento degli standard scolastici in Germania.

Il recente attentato antisemita a Bondi Beach, in Australia, ha suscitato shock e condanna internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma UNESCO

Argomenti discussi: Torino onora il Giorno della memoria; Giornata della Memoria, Mattarella: L’orrore non ha mai fine. Meloni: L’antisemitismo è un morbo che torna; Giornata della memoria, Mattarella: Servono azioni contro il riproporsi di razzismo e antisemitismo. La Repubblica nata contro ideologie sanguinarie; Al Quirinale, durante la celebrazione della giornata della memoria, ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ''Il sistema di sterminio, di morte, di depravazione, che ha il suo culmine nella spaventosa macchina di morte di Auschwitz, è stat.

A Torino aumenta l'antisemitismo, Segre: Clima avvelenato in scuole ed università, ebrei nascondono identitàIl sindaco Stefano Lo Russo: Ricordare per noi significa affermare un principio semplice: nessuna sofferenza subita autorizza a infliggerne un'altra ... torinoggi.it

Giorno della Memoria, Mattarella contro l'antisemitismo: 'Combattere i despoti di oggi'La premier: 'Una pagina buia della storia italiana, le leggi razziali un'ignominia'. Il capo dello Stato: 'La Repubblica è sorta dal sangue di deportati e combattenti per la libertà'. Al Quirinale la ... ansa.it

Archivio Luigi Sturzo nel registro Memoria del Mondo dell'Unesco - facebook.com facebook

Il #22gennaio 2011 moriva #TulliaZevi. Vita vissuta all’insegna dell’antifascismo e contro l’antisemitismo, ci ha lasciato parole memorabili sulla Shoah e sul valore della memoria. Tra gli altri svariati riconoscimenti fu eletta membro della Commissione Italiana x.com