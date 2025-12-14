Netanyahu | Australia ha gettato benzina sul fuoco dell' antisemitismo

Il recente attentato antisemita a Bondi Beach, in Australia, ha suscitato shock e condanna internazionale. Con oltre dieci vittime e numerosi feriti, l'attacco ha colpito profondamente la comunità ebraica e riacceso il dibattito sul fenomeno dell'antisemitismo nel mondo. Netanyahu ha accusato l'Australia di aver aggravato la situazione, definendo l'evento come un'escalation che alimenta l'odio.

L' attentato antisemita di Bondi Beach, in Australia, ha sconvolto il mondo. I morti sono oltre dieci, oltre a decine di feriti: un attacco che ha colpito il cuore della comunità ebraica nel primo giorno di Hannukkah. Secondo alcune fonti, dalle prime indagini non risultano italiani coinvolti ma la situazione è strettamente monitorata dalla Farnesina. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'Australia "ha gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo" prima dell'attacco di Sydney, ricordando di aver inviato una lettera ad agosto al primo ministro australiano Anthony Albanese. Ilgiornale.it Netanyahu, 'l'Australia ha gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo' - Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha affermato che l'Australia "ha gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo" prima dell'attacco di Sydney, ricordando di aver inviato una lettera ad ... ansa.it

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un

