Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina

A Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, un’installazione sorprende i passanti. Durante alcuni lavori di restauro, è comparso un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La figura, visibile tra le impalcature, ha attirato l’attenzione di chi transitava, creando scompiglio tra chi la considerava un’opera artistica originale e chi un gesto provocatorio.

Un angelo con il volto della premier Giorgia Meloni. Accade a Roma, precisamente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione e restauro. Qualcuno, forse un visitatore, ha notato che una delle due figure angeliche effigiate sulla parete ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia avrebbe i lineamenti del viso sorprendentemente somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. Secondo quanto ricostruito, prima del restauro, il monumento funebre di Umberto II era affiancato da due due angeli, entrambi con i tratti di un cherubino generico.

