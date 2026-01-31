Un restauratore ha risposto alle accuse e ai sospetti sul volto di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Alcuni sostengono che il volto assomigli a Giorgia Meloni, ma il restauratore replica:

È lei o non è lei? C'è chi è pronto a giurarlo: il volto di un angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina, piazza-salotto del centro di Roma, ha i tratti di Giorgia Meloni. Lo scrive Repubblica che propone il confronto tra il viso dell'angelo prima e dopo la "cura", in realtà preso un po' di "sguincio" e non valutabile con buon grado di sicurezza. La figura è posta insieme a un altro angelo a guardia di un busto in marmo di Umberto II di Savoia. "Uno ha un volto noto, stupefacentemente contemporaneo. Lo vediamo tutti i giorni nei tg perché è quello della presidente del consiglio Giorgia Meloni", si legge nell'articolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "L'angelo ha il volto della Meloni". Il restauratore replica a Rep: "Lo vedete solo voi"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; L’addio di Giancarlo: dopo 70 anni chiude la trattoria dell’Angelo di Villata; L’Angelo della storia e il peso della memoria; ‘La scomparsa di Josef Mengele’. Che fine ha fatto l’angelo della morte?.

L'angelo ha il volto della Meloni, Rep lancia il sasso. Il restauratore: Lo vedete solo voi, neanche la votoÈ lei o non è lei? C'è chi è pronto a giurarlo: il volto di un angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in ... iltempo.it

Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, è polemicaUn angelo con fattezze ritenute simili a quelle della premier Giorgia Meloni avrebbe fatto la sua comparsa dopo un intervento di restauro nella Basilica di San ... gazzettadelsud.it

Meloni «faccia d'angelo» nella basilica di Roma Dopo il restauro spunta il ritratto della premier https://l-nk.it/7q0ZWs - facebook.com facebook

Giorgia Meloni diventa un angelo: il volto della premier in una basilica romana dopo un restauro x.com