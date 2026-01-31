L' angelo ha il volto della Meloni Il restauratore replica a Rep | Lo vedete solo voi

Da iltempo.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un restauratore ha risposto alle accuse e ai sospetti sul volto di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Alcuni sostengono che il volto assomigli a Giorgia Meloni, ma il restauratore replica:

È lei o non è lei? C'è chi è pronto a giurarlo: il volto di un angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina, piazza-salotto del centro di Roma, ha i tratti di Giorgia Meloni. Lo scrive Repubblica che propone il confronto tra il viso dell'angelo prima e dopo la "cura", in realtà preso un po' di "sguincio" e non valutabile con buon grado di sicurezza. La figura è posta insieme a un altro angelo a guardia di un busto in marmo di Umberto II di Savoia. "Uno ha un volto noto, stupefacentemente contemporaneo. Lo vediamo tutti i giorni nei tg perché è quello della presidente del consiglio Giorgia Meloni", si legge nell'articolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l angelo ha il volto della meloni il restauratore replica a rep lo vedete solo voi

© Iltempo.it - "L'angelo ha il volto della Meloni". Il restauratore replica a Rep: "Lo vedete solo voi"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

“L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica a Roma solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

“L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica romana solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza

A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; L’addio di Giancarlo: dopo 70 anni chiude la trattoria dell’Angelo di Villata; L’Angelo della storia e il peso della memoria; ‘La scomparsa di Josef Mengele’. Che fine ha fatto l’angelo della morte?.

l angelo ha ilL'angelo ha il volto della Meloni, Rep lancia il sasso. Il restauratore: Lo vedete solo voi, neanche la votoÈ lei o non è lei? C'è chi è pronto a giurarlo: il volto di un angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in ... iltempo.it

l angelo ha ilAngelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, è polemicaUn angelo con fattezze ritenute simili a quelle della premier Giorgia Meloni avrebbe fatto la sua comparsa dopo un intervento di restauro nella Basilica di San ... gazzettadelsud.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.