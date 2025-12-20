Prestito Ue a Kiev l’analisi di Vespa | Capolavoro diplomatico Prevale la linea dell’Italia

Roma, 20 dicembre 2025 –  Giorgia Meloni era partita per Bruxelles con quattro obiettivi difficilmente compatibili: mantenersi coerente negli aiuti militari a Zelensky, restare fedele all’Europa, non dispiacere a Trump, evitare che la confisca dei beni finanziari russi depositati in Europa e congelati fin dall’inizio della guerra procurasse danni alle nostre 300 imprese ancora presenti in Russia con una lesione alla correttezza finanziaria che aveva molto allarmato la Banca centrale europea. E – danno collaterale – indispettisse la Lega. I 185 miliardi detenuti in Belgio dalla potentissima finanziaria Euroclear sono azioni, obbligazioni, titoli di Stato, libretti al portatore depositati in anni lontani dai grandi oligarchi e da tanti piccoli risparmiatori russi che era non facile sequestrare senza conseguenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

