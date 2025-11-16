Jannik Sinner | Questa vittoria è importantissima mi dà una grande motivazione per il 2026

Jannik Sinner ce l’ha fatta. Il tennista altoatesino ha sconfitto nell’ atto conclusivo delle ATP Finals a Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-5 in oltre due ore e 15? di gioco. L’azzurro bissa così il titolo conquistato sempre all’Inalpi Arena di dodici mesi fa. Per Jannik è il 24° successo in carriera, il sesto della stagione e si prolunga la striscia di affermazioni indoor (31). Un successo dal significato particolare per l’azzurro: “ Rappresenta tantissimo non solo nel tennis, è un successo che ripaga di un duro lavoro fatto col team. Contro Carlos bisogna giocare al meglio i punti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Questa vittoria è importantissima, mi dà una grande motivazione per il 2026”

