L’allarme del linguista Faloppa | Remigrazione non è folklore

Un linguista avverte che la “remigrazione” non è solo un termine folkloristico. Faloppa spiega che, anche se la legge non passerà mai perché anticostituzionale, il modo di parlare di questa parola sta già creando un grande impatto nella società. Non si tratta di un semplice modo di dire, ma di un fenomeno che influenza i discorsi pubblici e le opinioni.

"Dal punto di vista giuridico non sarà mai trasformata in legge, perché la proposta è totalmente anticostituzionale, ma non bisogna pensare che sia folklore: il linguaggio della “remigrazione“ sta già generando un impatto enorme". Così Federico Faloppa, linguista, esperto di discorsi d’odio e consulente del Consiglio d’Europa, tra i fondatori della Rete nazionale contro i discorsi e fenomeni d’odio, ha messo in guarda dall’uso di questa parola. L’occasione è stata un incontro promosso dal Tavolo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto dei discorsi d’odio del Comune, giovedì pomeriggio, alla vigilia della presentazione alla Camera della legge su remigrazione e riconquista (del comitato promotore fa parte il gruppo Brescia ai Bresciani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

