Giornata Nazionale del Dialetto il linguista Antonelli | È di moda sempre più usato anche negli spot

La Giornata Nazionale del Dialetto mette in luce come il dialetto stia vivendo una nuova attenzione, anche nel mondo della comunicazione. Secondo il linguista Antonelli, il suo utilizzo si sta diffondendo, diventando sempre più presente negli spot pubblicitari e nei contesti informali. Questa tendenza testimonia l’importanza di preservare e valorizzare le varietà linguistiche locali, che continuano a essere parte integrante della cultura italiana.

(Adnkronos) – Il dialetto è sempre più trendy: viene usato da una porzione significativa della popolazione in contesti informali e viene sfruttato sempre più spesso anche dalla pubblicità e dalla comunicazione. Il suo radicamento nella società italiana è ancora forte tanto che si potrebbe parlare di "glocalizzazione". Non è un caso che, ogni anno, i dizionari registrano l'ingresso di una quota di parole dialettali. Il linguista Giuseppe Antonelli, ordinario di Storia della lingua italiana all'Università di Pavia, intervistato dall'AdnKronos in occasione della Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali che si celebra oggi, 17 gennaio, mette in evidenza 'i punti di forza' del dialetto mostrando gli elementi positivi che determinano il suo ottimo stato 'di salute'.

L’UTL celebra la Giornata Nazionale del Dialetto - Fasano), la locale Università del Tempo Libero celebrerà la Giornata Nazionale ... osservatoriooggi.it

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio - Accadde oggi: Tutti i dialetti italiani hanno origini antiche e il Fiorentino antico è il più vicino alla lingua italiana moderna ... lapressa.it

