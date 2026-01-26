Agenti dell' Ice a Milano durante i Giochi? Fonti del Viminale | Non opererà in Italia Non ancora comunicata la scorta Usa

Durante i Giochi di Milano, gli agenti dell’Ice non opereranno in Italia, secondo fonti del Viminale. Le fonti statunitensi e italiane hanno smentito questa possibilità, ma alcune unità potrebbero essere integrate con altri reparti e incaricate esclusivamente di attività di sicurezza. La questione ha suscitato polemiche, tuttavia al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla presenza o sul ruolo degli agenti americani durante l’evento.

Ma alla fine, alle Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 febbraio prossimo, faranno la loro comparsa agenti americani dell'Ice? L'indiscrezione circolata nei giorni scorsi e che indicava la possibilità dell'arrivo a Milano e Cortina della forza di polizia coinvolta nei tragici fatti di Minneapolis, è stata smentita ufficialmente. Ma anche meglio precisata: se anche dovessero essere aggregati alla delegazione americana, gli agenti Ice potranno svolgere esclusivamente compiti di security e di protezione di atleti, dirigenti e personalità a stelle e strisce. Null'altro. Nel pomeriggio è arrivata un'ulteriore precisazione da parte di fonti del ministero dell'Interno: «Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione.

