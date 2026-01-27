Il governo italiano sta affrontando il tema delicato degli abusi dell’Ice, con particolare attenzione alle operazioni degli agenti statunitensi in Italia. La questione, al centro di un dibattito pubblico, solleva interrogativi sulla distinzione tra interventi legittimi e abusi. La posizione ufficiale mira a chiarire i limiti delle attività delle forze di sicurezza, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti.

«Tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una bella differenza». Contro gli «abusi» dell’Ice prende posizione Antonio Tajani, e dalle sue parole emerge l’imbarazzo del governo italiano di fronte al principale tema di scontro negli Stati Uniti, diventato materia scottante anche in Italia. Da quando sabato il Fatto quotidiano ha raccontato che gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement tuteleranno le delegazioni americane alle Olimpiadi di Milano Cortina. «Di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà», ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, spiegando che «in questo momento gli americani come tutte le delegazioni non hanno comunicato l’elenco delle presenze». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Governo contro gli "abusi" dell'Ice, giallo sugli agenti Usa in Italia per le Olimpiadi

Approfondimenti su Ice Us

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice saranno presenti in Italia esclusivamente per attività di intelligence, senza svolgere operazioni di polizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ice Us

Argomenti discussi: Il governo contro gli 'abusi' dell'Ice, giallo sugli agenti Usa in Italia; Usa, indagati governatore del Minnesota e sindaco Minneapolis. Ice, giudice impone restrizioni alla violenza; Ddl stupri, cosa cambia con il nuovo testo di legge proposto? Perché consenso è diverso da volontà e...; Scontro Minnesota-governo Usa, accuse a Trump: 'Abuso di potere'.

Minneapolis in sciopero: in migliaia si schierano contro l’ICEDopo gli abusi da parte dell'ICE, Minneapolis organizza uno sciopero contro gli agenti anti-immigrazione e contro l'amministrazione Trump. mam-e.it

Quando una sentenza ruba una vita: dall’incubo Zuncheddu a Tortora, la riforma Nordio prova a fermare gli abusiOgni anno l’Italia paga milioni per ingiuste detenzioni. La riforma Nordio punta a fermare abusi, errori giudiziari e carriere senza responsabilità ... panorama.it

Gli abusi della polizia anti-immigrazione sono evidenti, ma il governo alza il tiro e aizza la propria base. Minneapolis ha resistito senza rispondere alle provocazioni, ma non sappiamo cosa c’è in fondo a questo baratro x.com

SE NON È UN "SÌ", È STUPRO. Mentre la destra al governo continua a parlare di "zone grigie" e teme che una legge sul consenso esplicito sia "ideologica", la realtà delle donne racconta un'altra storia. Una storia fatta di shock, paura e abusi che spesso no - facebook.com facebook