A Licata, un sedicenne è diventato il primo in Italia a ottenere la patente nautica D1. È un passo avanti per i giovani che vogliono usare barche a partire dai 16 anni. La novità apre nuove possibilità per i ragazzi, che ora possono navigare in mare con maggiore autonomia.

A Licata, in provincia di Agrigento, è stata rilasciata per la prima volta in Italia la patente nautica D1 a un sedicenne, segnando un passaggio significativo nel campo della formazione marittima per i giovani. L’evento, reso noto da Confarca, rappresenta l’applicazione concreta di una normativa recentemente introdotta che permette ai ragazzi di sedici anni di accedere a un titolo abilitante per la navigazione in piccole imbarcazioni. Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione dal presidente delle scuole nautiche, Paolo Colangelo, che ne ha sottolineato l’importanza per la sicurezza e la responsabilità precoce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’accesso al mare per i giovani: nuove norme per l’uso della barca a partire dai 16 anni

