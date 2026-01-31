’La zona tranquilla’ di Caglieri Risate equivoci e vernacolo

Domani pomeriggio al Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi va in scena “La zona tranquilla”, una commedia di Emilio Caglieri portata in scena dalla compagnia Schiribizzo. L’appuntamento è alle 16,30 e promette risate, equivoci e tanto vernacolo. La regia è di Frida Boldri.

Al Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi domani (ore 16,30) la compagnia Schiribizzo porta in scena la divertente commedia ‘ La zona tranquilla ’ di Emilio Caglieri con regia di Frida Boldri. La storia si svolge a Firenze nel 1944 durante l’ingresso degli americani. Una coppia di coniugi di Greve si trova costretta a rifugiarsi in un portone socchiuso per sfuggire a un improvviso bombardamento. Appena entrati il marito si rende conto che l’appartamento è una cosiddetta ‘casa chiusa’, da lui ben conosciuta perché assiduamente frequentata. Con la collaborazione della tenutaria e delle ‘signorine lavoranti’ il marito cerca di nascondere alla moglie, donna molto pia e devota, la natura dell’attività che si svolge all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacolo Approfondimenti su Caglieri Rifredi A teatro stavolta si ride in vernacolo. Arriva la commedia degli equivoci A teatro si presenta una commedia degli equivoci in dialetto, con protagonisti un vecchio flirt, un militare, una moglie sospettosa e una suocera invadente. ’Gad Amici’, continua la rassegna. In scena vanno risate ed equivoci Domani sera alle 21, al teatro Arena di Codigoro, si tiene la rappresentazione della commedia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Caglieri Rifredi Argomenti discussi: ’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacolo; Dove dormire a Palermo, guida 2025 alle zone e ai quartieri migliori; Enrico Nigiotti oggi: dove vive il cantautore toscano, tra la costa e le isole; Il Pescara pronto al mese di fuoco: sabato test a Monza, poi altre quattro big. ’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacoloAl Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi domani (ore 16,30) la compagnia Schiribizzo porta in scena la divertente commedia ‘La ... msn.com La Nave presenta La zona tranquillaÈ La zona tranquilla di Emilio Caglieri lo spettacolo scelto dalla compagnia teatrale La Nave per festeggiare i propri trent’anni di attività. L’appuntamento è domani sera alle 21.30 alla Pubblica ... lanazione.it Assemblea dei Circoli III Zona FIV – Cagliari Si è svolta a Cagliari l’Assemblea annuale dei Circoli della III Zona FIV Sardegna: un momento di confronto importante per fare il punto sulla stagione 2025 e guardare alle prospettive del 2026. Dall’analisi di un an - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.