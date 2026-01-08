’Gad Amici’ continua la rassegna In scena vanno risate ed equivoci

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21, al teatro Arena di Codigoro, si tiene la rappresentazione della commedia

Appuntamento domani sera, alle 21 al teatro Arena di Codigoro, con la commedia "Amen" proposta dal Gad Amici del teatro, nell’ambito della seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro e dall’amministrazione comunale, intitolata "Chi è di scena?". Un atto unico con testo e regia di Davide Castagnoli che si svolge in un cimitero dove troviamo un marito affranto per la scomparsa della moglie, ma imprevisti, equivoci e sorprese, renderanno unica la sua giornata. Sul palco Davide Beccari che impersona Alberto Maria (il Marito), Nazzareno Bertelli Motta, (l’amico Franco Ippolito), Giola Merlin, (Carolina la custode), Roberta Mantovani è (Martina l’amica della Custode), Giuseppe Patane è (Saverio), Paola Bedeschi si propone come (Rosalinda, una conoscente), Elia Mantovani è Said, un (giovane straniero) e Davide Castagnoli è (Luigi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217gad amici8217 continua la rassegna in scena vanno risate ed equivoci

© Ilrestodelcarlino.it - ’Gad Amici’, continua la rassegna. In scena vanno risate ed equivoci

Leggi anche: Teatro Arbostella: risate, equivoci e colpi di scena con “No pe’ sord ma pe’ denare”

Leggi anche: “Miseria e Nobiltà” in scena al Politeama: commedia di equivoci con Giovanni Allocca e la regia di Salvatore Pinto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.