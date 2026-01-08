Domani sera alle 21, al teatro Arena di Codigoro, si tiene la rappresentazione della commedia

Appuntamento domani sera, alle 21 al teatro Arena di Codigoro, con la commedia "Amen" proposta dal Gad Amici del teatro, nell’ambito della seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro e dall’amministrazione comunale, intitolata "Chi è di scena?". Un atto unico con testo e regia di Davide Castagnoli che si svolge in un cimitero dove troviamo un marito affranto per la scomparsa della moglie, ma imprevisti, equivoci e sorprese, renderanno unica la sua giornata. Sul palco Davide Beccari che impersona Alberto Maria (il Marito), Nazzareno Bertelli Motta, (l’amico Franco Ippolito), Giola Merlin, (Carolina la custode), Roberta Mantovani è (Martina l’amica della Custode), Giuseppe Patane è (Saverio), Paola Bedeschi si propone come (Rosalinda, una conoscente), Elia Mantovani è Said, un (giovane straniero) e Davide Castagnoli è (Luigi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Gad Amici’, continua la rassegna. In scena vanno risate ed equivoci

