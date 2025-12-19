M omenti di condivisione, affetto, ascolto e impegno. Il video pubblicato d a Meghan Markle e dal principe Harry per augurare buone feste e un felice anno nuovo ripercorre alcuni dei momenti più significativi del 2025, alternando vita familiare, impegno sociale e attività istituzionali. Il video di auguri celebra l’attività della loro fondazione, recentemente rinominata Archewell Philanthropies in occasione del quinto anniversario. La sorpresa più tenera? Tra i protagonisti compaiono anche Prince Archie, 6 anni, e Princess Lilibet, 4 anni, ritratti in rare e delicate immagini di famiglia. Meghan Markle, i look agli Invictus Games. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I Sussex hanno riassunto i momenti salienti del 2025 in un video "Happy Holidays" che racconta vita familiare, impegno sociale e volontariato

