Timothée Chalamet ha attirato l’attenzione con la giacca Marty Supreme divenuta una delle tendenze della stagione

Timothée Chalamet ha catturato l'attenzione indossando la giacca “Marty Supreme” durante una visita ai BBC Radio Studios, diventando una delle tendenze più discusse della stagione. L’attore ha sfoggiato questo capo nel contesto della promozione del film “Marty Supreme”, contribuendo a suscitare interesse e curiosità tra il pubblico e gli appassionati di moda.

Ai BBC Radio Studios, e indossata per promuovere il film Marty Supreme. Si tratta di un windbreaker sportivo dal design Anni 90, con ricami e stelle visibili sul davanti, che è rapidamente diventato un capo di culto tra celebrità e influencer. La giacca è stata combinata con pantaloni della tuta dal taglio rilassato e scarpe vintage Reebok G-Unit, creando un look che unisce estetica sportiva e appeal streetwear. Oltre all’attore, la giacca è stata avvistata su Kendall Jenner, Hailey e Justin Bieber, Kylie Jenner e Tom Brady, alimentando il fenomeno fashion legato al progetto cinematografico. Amica.it

Timothèe Chalamet ha parlato per la prima volta del rapper in maschera che tutti credono sia lui: «Tutto sarà rivelato a tempo debito»

Timothée Chalamet è davvero il rapper EsDeeKid? L'attore risponde giocando con il mistero - Timothée Chalamet alimenta il mistero EsDeeKid: tra risposte ambigue, teorie virali e numeri in crescita, il caso continua a far parlare.

Due parole: tutto sarà rivelato a tempo debito. In realtà erano un po' più di due parole". Durante un'apparizione a Her Breakfast, Timothée Chalamet si è trovato di fronte a una domanda che ormai da tempo circola nei forum e sui social: è davvero lui il misterio

