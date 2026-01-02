Una madre di un disperso al Constellation esprime incertezza e preoccupazione riguardo alla sorte del figlio, svelando difficoltà nel ricevere informazioni ufficiali. La testimonianza evidenzia il dolore di chi attende notizie mentre la situazione rimane poco chiara, alimentando un clima di incertezza e tensione attorno a quanto accaduto.

“Non so neanche se è vivo o morto. Il suo migliore amico mi ha detto: ‘Correva dietro di me, poi non l’ho più visto”. Sono ore di ansia e paura per Carla, la madre di un giovane disperso dopo l’incendio che ha distrutto “Le Constellation”, il disco-bar di Crans-Montana, in Svizzera, dove sono morte almeno 47 persone, probabilmente quasi tutti giovani e giovanissimi, che stavano festeggiando il Capodanno. In diretta a “Quarto Grado”, nella puntata andata in onda l’1 gennaio, la donna ha raccontato le drammatiche ore successive all’incidente, durante le quali non è riuscita a mettersi in contatto con suo figlio Giovanni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio era al Constellation, non so se è vivo o morto. I suoi amici mi hanno detto che per una candelina il tetto ha preso fuoco. Nessuno ci dice niente”: la madre di un disperso a “Quarto Grado”

Leggi anche: Mara Venier: “I miei amici hanno passato una canna a mia mamma, io le risposi in veneziano ‘tasi e fuma se no i se offende’. La moglie di Tinto Brass mi ha detto ‘facci vedere le tette'”

Leggi anche: Un padre che rapisce i suoi figli. Una madre che intraprende il giro del mondo per ritrovarli: "Nessuno ci ha visti partire" è su Netflix

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La testimonianza da Crans-Montana della milanese Dalia Gubbay: «Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano. Mia nuora ha visto gente ustionata». Numerose chiamate alla Farnesina; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans Montana, il sedicenne italiano Giovanni Tamburi era al Le Constellation. La mamma: «Abbiamo perso le sue tracce»; Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di Giovanni Tamburi: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”.

Il padre di uno dei feriti a Crans Montana: «Mio figlio andava lì ogni sera, era il punto di ritrovo dei giovani» - Fuori dal Niguarda di Milano parla Umberto Marcucci, padre di Manfredi Marcucci, uno dei ragazzi usciti vivi dal locale «Le Constellation» di Crans- msn.com