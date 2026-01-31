La truffa sulla neve coinvolge alcuni giovani che hanno risposto a un annuncio su Facebook. Prometteva un appartamento confortevole a Madonna di Campiglio per il Capodanno, ma si è rivelato un raggiro. Quando sono arrivati, nessuna casa li aspettava. Gli organizzatori dell’inganno hanno svanito nel nulla, lasciando i ragazzi con niente in mano. La polizia sta indagando per trovare i responsabili di questa truffa online.

Versilia, 31 gennaio 2026 – L’annuncio su facebook era allettante. Un appartamento dall’aspetto confortevole per trascorrere il Capodanno a Madonna di Campiglio. Peccato si trattasse di una truffa in cui sono finiti 7 ventenni versiliesi e, da una ricerca, anche tantissime altre persone a cui è stata presa la caparra dal presunto proprietario di casa. Tutto ha inizio l’estate scorsa quando i sette amici – tutti universitari di 22-23 anni – concordano di fare una vacanza sulla neve a Madonna di Campiglio, avviando una ricerca di annunci su Facebook. Trovano l’appartamento ideale e prendono contatti con l’uomo che aveva postato foto e descrizione dell’immobile: viene confermata la prenotazione per tre giorni con versamento di 550 euro (dei 1100 totali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La truffa della vacanza sulla neve, giovani nella rete del finto host

Approfondimenti su vacanza sulla neve

Due giovani sono stati denunciati in seguito a un’indagine dei carabinieri di Bronte, relativa a un episodio di estorsione ai danni di una donna di 79 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su vacanza sulla neve

Argomenti discussi: La truffa delle case vacanze fantasma, 4 anni al ‘mago’ del raggiro; Case vacanza fantasma, condannato l'autore della maxi truffa ai danni di decine di turisti; Quella vacanza da incubo in Kenya: Noi in fuga dal resort non pagato; Truffa delle case vacanze fantasma, arrestato il mago del raggiro: aveva imbrogliato decine di vittime.

La truffa delle case vacanze fantasma, 4 anni al 'mago' del raggiroAveva messo in piedi un sistema legato agli affitti estivi in in Riviera ed era finito a processo con 14 capi d’imputazione. Condannato a 2 anni e 10 mesi il 60enne barese ... msn.com

Truffa delle case vacanze fantasma, arrestato il mago del raggiro: aveva imbrogliato decine di vittimeIl tribunale di Rimini ha messo la parola fine a una delle indagini più corpose riguardanti le «case vacanza fantasma»degli ultimi ... msn.com

Case vacanza fantasma, condannato l'autore della maxi truffa ai danni di decine di turisti #Rimini - facebook.com facebook

Truffa delle #case vacanze fantasma, arrestato "il mago" del raggiro: aveva imbrogliato decine di vittime x.com