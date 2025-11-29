Nasce Ciociaria Bedrooms la rete degli host della valle di comino e della Valle del Liri

Nasce “Ciociaria Bedrooms”, una nuova realtà del turismo in Ciociaria che riunisce host, gestori di alloggi turistici e case vacanze delle Valle del Liri e Valle di Comino. Il gruppo, avviato con meno di dieci adesioni soltanto un anno fa, è cresciuto fino a raggiungere trenta operatori che hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it