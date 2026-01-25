Davide Borgione chi era il 19enne travolto e ucciso in bici | l' amore per la musica il tifo per il Torino e il fratello morto nel 2023

Davide Borgione, 19 anni, è stato tragicamente investito e ucciso a Torino, all’angolo tra corso Marconi e via Nizza. Appassionato di musica e tifoso del Torino, lascia il ricordo di un giovane con un forte legame familiare, segnato anche dalla perdita del fratello avvenuta nel 2023. La sua storia evidenzia l’importanza di sicurezza e attenzione sulle strade cittadine.

È stato investito da un'auto Davide Borgione, il ragazzo di 19 anni trovato agonizzante in strada a Torino, all'angolo tra corso Marconi e via Nizza, nel quartiere San Salvario, e poi morto in ospedale. Inizialmente la polizia locale pensava a due ipotesi, dato che vicino al corpo era stata trovata la sua bicicletta: un investimento, o una caduta accidentale. Cosa è successo Secondo quanto riporta l'edizione di Torino del quotidiano La Stampa, il giovane sarebbe stato urtato da un'auto mentre pedalava sulla sua bici a pedalata assistita, noleggiata per tornare a casa al rientro da una discoteca. 🔗 Leggi su Leggo.it

