La Coldiretti critica il governo sul dl Bollette e si tiene distante dal referendum. L’associazione agricola non risparmia le polemiche anche sul dossier energetico, mentre sulla questione referendaria preferisce non schierarsi. La tensione tra Coldiretti e Palazzo Chigi si fa più evidente in questi giorni, con le tensioni che sembrano destinata a restare alte.

“Contro Trump l'Europa fa bene a usare il multilateralismo con Mercosur e India”. Parla Bruni Non c’è solo il Mercosur. Dall’energia al referendum, sono diversi i dossier a complicare (e non poco) il rapporto tra il governo Meloni e Coldiretti. Si poteva pensare che il trattato sottoscritto con i paesi del Sud America, approvato anche grazie alla firma del governo italiano (sebbene l’approvazione sia stata rallentata da un voto al Parlamento europeo), fosse l’unico segnale della “fine di un idillio”, quello tra l’associazione dei coltivatori diretti guidata da Ettore Prandini e il governo, databile almeno dall’insediamento di questo esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La spina Coldiretti. L’associazione critica il governo pure sul dl Bollette. E sul referendum? “Non ci schieriamo”

Lollo e Coldiretti sono al centro di un dialogo aperto riguardo l'accordo Mercosur.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge della Toscana sul fine vita, sancendo la validità del suo impianto normativo.

