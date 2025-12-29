Consulta sul fine vita Giani esulta | Ci legittima a legiferare Associazione Coscioni | Smentito il governo

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge della Toscana sul fine vita, sancendo la validità del suo impianto normativo. La decisione ha suscitato reazioni diverse, con Giani che esprime soddisfazione e l’Associazione Coscioni che evidenzia come questa conferma smentisca le posizioni del governo. La questione rimane centrale nel dibattito sul diritto di scelta nei momenti critici della vita.

La legge della Toscana sul fine vita supera il vaglio della Corte Costituzionale e vede confermata la legittimità del suo impianto generale. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che esprime "soddisfazione" per la pronuncia della Consulta, la quale riconosce alle Regioni la possibilità di intervenire su una materia rimasta a lungo priva di una disciplina statale organica. Anche se i giudici specificano che le Regioni non possono "sostituirsi" allo Stato in ambiti di competenza esclusiva. Non possono "novare" la fonte ovvero non possono riprodurre in una legge regionale i requisiti di non punibilità stabiliti dalla Corte (sentenza 2422019), perché ciò significherebbe "cristallizzare" o "impossessarsi" di una materia (ordinamento civile e penale) che spetta solo allo Stato.

