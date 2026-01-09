Lollo e Coldiretti Così sul Mercosur l’associazione di Prandini minaccia di rompere l’idillio col governo

Da ilfoglio.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lollo e Coldiretti sono al centro di un dialogo aperto riguardo l’accordo Mercosur. L’associazione di Prandini ha espresso preoccupazioni che potrebbero mettere in discussione il rapporto con il governo. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che non si prevedono conseguenze negative, sottolineando come Coldiretti abbia recentemente confermato il suo impegno nel processo di collaborazione.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è convinto che contraccolpi non ce ne saranno, ché Coldiretti “ancora ieri ha r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

lollo e coldiretti cos236 sul mercosur l8217associazione di prandini minaccia di rompere l8217idillio col governo

© Ilfoglio.it - Lollo e Coldiretti. Così sul Mercosur l’associazione di Prandini minaccia di rompere l’idillio col governo

Leggi anche: Prandini (Coldiretti): Per agricoltura record di finanziamenti, zootecnia è pilastro

Leggi anche: Mercosur, Prandini: «No alla soglia di contaminazione e all'import da Paesi con agrofarmaci vietati»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

lollo coldiretti cos236 mercosurLollo e Coldiretti. Così sul Mercosur l'associazione di Prandini minaccia di rompere l'idillio col governo - Ma ora sul trattato con i paesi sudamericani l'associazione dei coltivatori diretti sfida la posizione dell'esecutivo (pronto a ... ilfoglio.it

Coldiretti, 'in Italia più import da Paesi Mercosur che export' - Nei primi otto mesi del 2025 le importazioni in Italia di prodotti agroalimentari dai Paesi Mercosur sono aumentate in valore del 18% per un totale di 2,3 miliardi di euro, a fronte di esportazioni ... ansa.it

Coldiretti: per gli agricoltori 9 miliardi di danni nel 2024 - Mercosur: oltre a danneggiare le imprese Ue, porterà 1,8 miliardi di aiuti agli ... panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.