La premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche sulla presenza delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi. Meloni sottolinea come sia strano che chi critica gli Usa per certi rapporti poi chieda loro di intervenire per difendere l’Italia. La questione delle relazioni tra Roma e Washington si infiamma di nuovo, con la premier che invita a riflettere sulle contraddizioni di chi fa polemica.

Roma, 31 gennaio 2026 - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? ". Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Foglio in occasione dei trent'anni del quotidiano. "Credo - aggiunge la premier - che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ”La sinistra polemizza sull’Ice ma chiede agli Usa di difendere l’Ue”. Le parole di Giorgia Meloni dopo le polemiche

