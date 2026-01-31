Meloni al Foglio | Polemizzano sull’Ice ma chiedono agli Usa di difendere l’Ue

Meloni torna a criticare le polemiche sull’Ice. La premier sottolinea come alcuni chiedano ancora agli Stati Uniti di difendere l’Europa, nonostante si lamentino della loro presenza ridotta. “Vogliamo davvero continuare a delegare a loro le nostre responsabilità?”, si chiede. La posizione di Meloni rimane chiara: l’Italia e l’Europa devono assumersi le proprie responsabilità senza fare troppo affidamento sugli americani.

(Adnkronos) – "Quando ci lamentiamo del fatto che gli americani vogliono diminuire la loro presenza, e dunque la loro influenza, in Europa, che cosa stiamo dicendo esattamente? Che vogliamo continuare a demandare a loro le nostre responsabilità di nazioni sovrane? E non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa?".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

