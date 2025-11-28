Camera Penale Oronzo Melpignano le elezioni | l' avvocato Massari è presidente
BRINDISI - Si sono svolte oggi, venerdì 28 novembre 2025, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi. Il nuovo presidente è l'avvocato Ladislao Massari, che succede all'uscente Giancarlo Camassa. Le prime parole del penalista 53enne neo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si è concluso il corso “Un Avvocato per il Minore” – Una tappa importante per la formazione dell’avvocatura Si è chiuso oggi il corso “Un Avvocato per il Minore”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Camera Penale di Bari, con l - facebook.com Vai su Facebook
Camera Penale "Oronzo Melpignano", le elezioni: l'avvocato Massari è presidente - Le prime parole dopo l'esito e il punto sulla battaglia referendaria per la separazione delle carriere. Secondo brindisireport.it