Cane vaga spaesato in autostrada | Polizia Stradale lo salva dalla morte per investimento

Il cane è stato tratto in salvo e riaffidato al padrone, dopo la lettura del microchip: fondamentali le chiamate degli automobilisti alla Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Buonasera! Urgente! Questo cane vaga in via Roma a Pianiga. Non si fa avvicinare, ora è dentro il campo di mais. Taglia grande, bianco. Non sono riuscita a fare bene la foto. - facebook.com Vai su Facebook

Cane vaga spaesato in autostrada: Polizia Stradale lo salva dalla morte per investimento - Il cane è stato tratto in salvo e riaffidato al padrone, dopo la lettura del microchip: fondamentali le chiamate degli automobilisti alla Polizia Stradale ... Da fanpage.it

Eboli, cane vaga tra le auto sulla A2: salvato dalla Polizia Stradale - Il cane, spaventato dal traffico, è stato messo in sicurezza e riconsegnato al proprietario ... Lo riporta infocilento.it

Cane vaga impaurito tra i veicoli sull’A2. Salvato dalla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli - La Polizia di Stato di Salerno ha salvato la vita di un cane smarrito in autostrada. Scrive ondanews.it

La nuova vita del cane abbandonato sul ciglio dell’autostrada sotto la pioggia - Dopo averla portata a casa, Tessa ha avviato una ricerca pubblica per trovare il proprietario del cane. Lo riporta lastampa.it

Ripartono verso Milano e si dimenticano il cane in Autogrill: salvato dalla polizia in A14 - Pesaro, 27 agosto 2025 – Avevano già imboccato l’autostrada diretti a Milano, convinti che a bordo ci fossero tutti: genitori, tre figli e il cane di famiglia. Da ilrestodelcarlino.it

Molfetta, cane vaga disorientato sull’autostrada: la Polizia Stradale evita il peggio - Molfetta, cane vaga disorientato sull’autostrada: la Polizia Stradale evita il peggio Redazione online L'animale vagava lungo la corsia d’emergenza dell’autostrada. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it