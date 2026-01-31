La partita di ping-pong della vita tra padre e figlio e tra visibile e invisibile

Un padre e un figlio si sfidano a ping-pong, ma più che un semplice gioco, si confrontano sulla vita e sui loro sentimenti più nascosti. Tra parole che mancano e sguardi che dicono tutto, cercano di capire quanto può essere profondo il loro legame. La storia tra l’artista Yves e il critico John Berger rivela come l’arte possa aiutare a superare le distanze tra generazioni e a trovare un punto in comune in un mondo che spesso sembra troppo grande e difficile da comprendere.

A quale livello d’intimità può arrivare il dialogo tra padre e figlio e come, in quell’indispensabile scambio esistenziale – diretto, immaginario, perduto che sia – si può rispettare la grazia dell’altro, senza mentire, ottenendo ciò di cui ha più bisogno? La corrispondenza tra l’artista e critico John Berger e il figlio, il pittore Yves, rivela quanto un interesse comune, leggere la propria storia, il mondo e il suo mistero attraverso l’Arte, possa annullare la distanza tra generazioni fino ad affacciarsi su un orizzonte comune, quello che mostra quanto, della vita, rimanga sempre troppo vasto e inconoscibile: “Troppo grande perché riusciamo a concepirlo, a vederlo, a udirlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

