a firenze uno spettacolo sul ping pong come metafora della vita

A Firenze, il 9 gennaio al The Square, si terrà uno spettacolo che utilizza il ping pong come metafora della vita. L’evento invita il pubblico a riflettere sui temi della sfida e dell’adattamento attraverso una rappresentazione originale e simbolica, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto in un contesto culturale della città.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Arriva a Firenze, il 9 gennaio al The Square (in via Domenico Cirillo 1r), uno spettacolo sul ping pong come metafora della vita. 'Ping pong. Oltre la rete', è scritto da Alessandro Fani, diretto da Carlo Sciaccaluga: ha come protagonista l’attore Alessio Sardelli, già campione italiano di doppio e atleta della Nazionale, sul palco per raccontare la storia di un altro ex campione di tennistavolo, Ernesto Volo, che, alla soglia dei sessant'anni, gioca contro se stesso e si impegna sulla scena in schiacciate e colpi d'effetto. Come si legge in una nota Sardelli “è un attore, formatosi a Firenze con Orazio Costa, con una lunga carriera tra teatro, cinema e tv, che include collaborazioni importanti come Gigi Proietti e Giorgio Albertazzi, e ruoli in opere shakespeariane al Globe Theatre, oltre a un passato da campione di tennistavolo, specialità in cui ha vinto anche un titolo italiano assoluto negli anni '70. 🔗 Leggi su Lanazione.it

