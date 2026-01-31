La moglie di Bruce Willis dà notizie strazianti sull’attore

La famiglia di Bruce Willis ha comunicato che l’attore sta affrontando una diagnosi di demenza. La notizia ha scosso fan e colleghi, che si sono stretti attorno a lui e ai suoi cari. La moglie di Willis ha condiviso alcune parole dure, descrivendo il dolore e l’incertezza che sta vivendo la famiglia in questo momento difficile.

La diagnosi di demenza dell’attore Bruce Willis è stata un momento straziante non solo per la famiglia, ma per il mondo intero. I fan che adorano l’attore hanno pianto la notizia che significava che l’attore avrebbe abbandonato la recitazione. Ora, a quasi quattro anni dalla prima rivelazione della diagnosi da parte della famiglia, Emma Heming Willis fornisce ai fan un altro aggiornamento. per saperne di più. Nel 2022, la famiglia Willis ha rivelato che a Bruce Willis avevano diagnosticato l’afasia, un tipo di disturbo che influisce sul modo in cui una persona comunica con gli altri. Un anno dopo la diagnosi iniziale, a Willis hanno diagnosticato la demenza frontotemporale (FTD). 🔗 Leggi su Newsner.it

Bruce Willis non sa di essere malato.

