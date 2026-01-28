Bruce Willis non sa di essere malato | le condizioni di salute dell'attore peggiorano rivela la moglie

Bruce Willis non sa di essere malato. La moglie dell’attore rivela che non ha mai capito di avere la demenza. La sua condizione peggiora, ma lui non si rende conto della malattia. È l’effetto dell’anosognosia, che impedisce al cervello di riconoscere i sintomi.

La moglie di Bruce Willis rivela che il marito non ha mai capito di avere la demenza: l'anosognosia impedisce al suo cervello di riconoscere la malattia. L'aggiornamento sulle sue condizioni di salute.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bruce Willis lascia la casa di famiglia, la malattia peggiora

